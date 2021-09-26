В Полтавской области в реке Псел утонул автомобиль с четырьмя людьми. Об этом сообщило областное управление полиции.

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, около 17:30 в Миргородском районе возле местной ГЭС. По какой-то причине автомобиль Lada Priora скатился в реку с пригорка.

В ее салоне находились четверо жителей села Великие Сорочинцы. Выпрыгнуть из автомобиля удалось лишь одному 49-летнему мужчине. Утонули трое его товарищей - мужчины в возрасте 29, 55 и 57 лет.

Достать машину из воды спасатели смогли лишь сегодня днем, 26 сентября.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек".

Напомним, в начале сентября под Харьковом на Нагоровском озере утонула машина с влюбленной парочкой.