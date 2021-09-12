Под Харьковом утонула машина с влюбленной парочкой: тела доставали несколько часов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В поселке Безлюдовка Харьковской области в ночь на воскресенье, 12 сентября, произошел несчастный случай на Нагоровском озере. Об этом сообщает ГСЧС.
Местные Telegram-каналы пишут, что влюбленная парочка уединилась на природе в микроавтобусе Renault Traffic, который по какой-то причине скатился в воду.
61-летний мужчина и 23-летняя девушка не смогли выбраться из салона и утонули. Люди с берега слышали крики о помощи.
Прибывшие на место происшествия спасатели и водолазы несколько часов пытались вытащить машину из воды при помощи троса. Как оказалось, микроавтобус перевернулся на бок и застрял в иле на глубине пяти метров.
Один из спасателей рассказал, что "в машине два трупа, мужчина и девушка, мужчина голый с презервативом на половом органе, девушка в трусах".
Правоохранители открыли уголовное дело по факту гибели людей.
Напомним, что в марте под Черкассами отец и сын покончили с собой, утопившись в автомобиле в карьере.
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