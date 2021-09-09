Возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет пресс-служба полиции Полтавской области.

Сообщается, что легковой автомобиль "Audi" столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водителя "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"19-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату.

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