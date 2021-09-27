В Испании два человека погибли во время выполнения прыжка в бушующее море. Их смерть была запечатлена на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка-экстремал захотела повторить "подвиг" своего друга и прыгнуть со скалы в море, где в тот момент были сильные волны. Мужчина-россиянин, который прыгнул чтобы спасти подругу, мгновенно погиб, так как его отнесло в море.

Данила Гагарин работал фитнес-тренером в Торревьехе. Часто ходил к морю на берег Коста-Бланка, супруга снимала видео, как он прыгает со скал. В этот раз они взяли с собой подругу из Финляндии. Она бросилась в воду в шторм и не смогла выплыть.

Отмечается, что Данила прыгнул в бушующее море и почти смог спасти подругу, однако коварная вода оказалась сильнее и затянула обоих в пучину. Известно, что бездыханные тела молодых людей были найдены через несколько дней.

Внимание! Видеоролик не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям

Читайте также, TikTok-блогерша из Турции Кубра Доган трагически умерла во время съемки видеоролика. Молодые блогерши хотели записать новый контент для TikTok и заснять закат, однако во время съемки Кубра случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась.

Кроме того, львица по кличке Вега напала на дрессировщика Максима Орлова в российском цирке под Новосибирском. Как сообщает СМИ, мужчину госпитализировали с рваными ранами рук и ног, дрессировщика на машине скорой помощи привезли в больницу, откуда отпустили после оказания медицинской помощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.