Разъяренная львица напала на дрессировщица в цирке во время шоу (видео) [ Редактировать ]
Львица по кличке Вега напала на дрессировщика Максима Орлова в российском цирке под Новосибирском. Как сообщает СМИ, мужчину госпитализировали с рваными ранами рук и ног.
Отмечается, что инцидент произошел 22 мая в поселке Мошково во время исполнения номера "Африканские львицы". Сотрудник гастролирующего Уральского цирка шапито находился на сцене с двумя хищницами.
Судя по видео, снятому одним из зрителей, животное с самого начала проявляло признаки агрессии, а затем напало на дрессировщика во время представления. Он сумел вырваться из лап хищника через некоторое время.
Дрессировщика на машине скорой помощи привезли в больницу, откуда отпустили после оказания медицинской помощи. По его словам, Вега с детства показывала характер.
"Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая", — рассказал Орлов. Он заключил, что собирается отдать Вегу в зоопарк и обменять ее на маленького львенка.
Ранее сообщалось, что суд запретил задействовать животных в выступлениях в цирке. Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде.
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