TikTok-блогерша из Турции Кубра Доган трагически умерла во время съемки видеоролика. Об этом пишет Daily Mail.

Так, девушка вместе с 16-летней сестрой Хелен залезли на крышу.

Молодые блогерши хотели записать новый контент для TikTok и заснять закат. Однако во время съемки Кубра случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась. Упав с высоты 50 метров, она погибла на месте.

Дядя погибшей Неби Доган собирается подать в суд на организацию, которая отвечала за установку данной крыши.

Я не позволю спустить это дело на тормозах.

Ранее мы писали о том, что TikTok сейчас является самым популярным приложением в мире и самой быстроразвивающейся платформой для молодежи, которая создают основной контент для сервиса. Чтобы защитить подростков, TikTok вводит новые меры защиты для детей в возрасте 13-17 лет.