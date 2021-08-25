Блогерша скончалась во время съемки ролика в TikTok [ Редактировать ]
TikTok-блогерша из Турции Кубра Доган трагически умерла во время съемки видеоролика. Об этом пишет Daily Mail.
Так, девушка вместе с 16-летней сестрой Хелен залезли на крышу.
Молодые блогерши хотели записать новый контент для TikTok и заснять закат. Однако во время съемки Кубра случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась. Упав с высоты 50 метров, она погибла на месте.
Дядя погибшей Неби Доган собирается подать в суд на организацию, которая отвечала за установку данной крыши.
Я не позволю спустить это дело на тормозах.
Ранее мы писали о том, что TikTok сейчас является самым популярным приложением в мире и самой быстроразвивающейся платформой для молодежи, которая создают основной контент для сервиса. Чтобы защитить подростков, TikTok вводит новые меры защиты для детей в возрасте 13-17 лет.
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