Более трети переболевших COVID-19 не имеют антител - ученые [ Редактировать ]
Согласно данным исследования ученых, у 36% людей, которые переболели коронавирусом - не выработались антитела. Они и в дальнейшем являются незащищенными от повторного заражения.
Об этом пишет пресс-служба Центров США по контролю над заболеваниями.
Отмечается, что все лица, которые вакцинировались препаратами Pfizer, или же Moderna - получили антитела после болезни. Однако, это не касается людей с недостаточным иммунитетом.
Согласно данным исследования Университета Рокфеллера, оказалось, что люди, которые переболели коронавирусом, а затем - вакцинировались, могут получить "гибридный", или же "суперимунитет", который распознает большинство, или же все штаммы COVID-19.
Как сообщают в университете Раш, лица, которые перенесли коронавирус, но во время вакцинации не имели антител к болезни - имеют идентичный уровень иммунитета после прививки, как и у людей, которые не болели COVID-19.
В конце концов, ученые предостерегают от попытки выработать иммунитет самостоятельно через инфицирование.
Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.
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