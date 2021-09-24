Украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование. Их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

Медицинское применение лекарств может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.

Отмечается, что перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств. Известно, что испытание представляет собой химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования. После этого проводятся непосредственно клинические испытания.

Читайте также, в ближайшее время Кабинет министров Украины должен ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. В Министерстве здравоохранения работают над списком этих профессий.

Кроме того, на территории Украины со средины сентября 2021 года упали темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Первую дозу получили почти 400 тысяч человек, двумя дозами иммунизировали более 348 тысяч граждан.

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