Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За сутки от коронавируса в стране вакцинировались 132 246 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- Одну дозу вакцины получили 75 188 человек,
- Завершили курс иммунизации (получили две дозы) - 57 058 человек.
В течение суток население вакцинировали 933 мобильные бригады, 3 219 пунктов прививания, 370 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании в стране было привито 6 926 719 человек, из них:
- получили одну дозу - 6 926 717 человек,
- полностью иммунизированы (п олучили две дозы) - 5 565 270.
Всего в Украине уже сделали 12 491 987 прививок от коронавируса.
Напомним, что в Украине у 35 тысяч доз вакцин заканчивается срок годности.
Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.
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