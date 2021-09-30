Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк не любит распространяться о своей о личной жизни, из-за чего ему приписывают несуществующие романы и распускают слухи о его нетрадиционной ориентации. В интервью YouTube-каналу DOROTHY Беленюк впервые откровенно рассказал о своей жизни и опроверг "фейки".

Так а я слышал, что Жан Беленюк, наверное, гомосексуалист... Людям нужно постоянно о чем-то говорить. Ну пусть себе говорят. Это никак не задевает мою личную жизнь и восприятие реальности... У меня все нормально с ориентацией. Я гетеросексуал

По словам 30-летнего чемпиона, у него пять лет длились отношения с девушкой, но они рассталась, так как не сошлись харктерами. Жан рассказал, что мама не торопит его создавать семью или обзавестись детьми.

У нас нормальные отношения... Я думаю, что ей бы хотелось этого, но, конечно, это такое дело.. не в магазин сходить, а жениться (улыбается). Это же определенный процесс, чувства. Нужно, чтобы все пазлы сошлись. Так же не бывает, что захотел "Завтра пойду женюсь" и пошел женился.

Жен признался, что при знакомстве с девушкой в первую очередь обращает внимание на внешность, а уже потом исследует ее внутрений мир и оценивает ум и характер. Но вместе с тем хочет видеть рядом с собой "личность".

Напомним, что Жан Беленюк родился в Украине, его мама - украинка, а отец - из Африки. В Киеве отец Беленюка учился, после чего вернулся на родину, а когда Жан был еще ребенком - погиб в ходе гражданской войны. Несколько лет назад Жан нашел свою родную сестру в Руанде.

Жан Беленюк является двухкратным чемпион мира по греко-римской борьбе и серебряным чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. На Олимпиаде в Токио он завоевал золотую медаль. С 2019 года он является народным депутатом в Верховной Рады от партии "Слуга народа".