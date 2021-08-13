"Вали в Африку!": в центре Киева напали на олимпийского чемпиона Жана Беленюка [ Редактировать ]
Источник: Facebook
На олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и народного депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка напали неизвестные. Об этом спортсмен-политик сообщил в своем Facebook.
Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт Выкрикивая обидные вещи типа: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально.
После инцидента спортсмен задался вопросом, является ли он украинцем для своего государства и насколько олимпийские чемпионы могут чувствовать себя в безопасности в родной стране.
Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родине и в своем родном городе? И, нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?
В комментариях под сообщением Жена почти полторы тысячи сообщений, в которых украинцы поддержали борца.
Напомним, что Жан Беленюк завоевал единственную для Украины золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.
Как сообщали "Подробности", российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала совместную фотографию с депутатом партии "Слуга народа", олимпийским чемпионом Жаном Беленюком, которая было сделано после Олдимпиады-2016.
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