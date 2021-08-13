На олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и народного депутата от партии "Слуга народа" Жана Беленюка напали неизвестные. Об этом спортсмен-политик сообщил в своем Facebook.

Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт Выкрикивая обидные вещи типа: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально.

После инцидента спортсмен задался вопросом, является ли он украинцем для своего государства и насколько олимпийские чемпионы могут чувствовать себя в безопасности в родной стране.

Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей родине и в своем родном городе? И, нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?

В комментариях под сообщением Жена почти полторы тысячи сообщений, в которых украинцы поддержали борца.

Напомним, что Жан Беленюк завоевал единственную для Украины золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Как сообщали "Подробности", российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала совместную фотографию с депутатом партии "Слуга народа", олимпийским чемпионом Жаном Беленюком, которая было сделано после Олдимпиады-2016.