На Олимпиаде в Токио украинец Жан Беленюк одержал победу в финале соревнований по греко-римской борьбе. Он приносит первое "золото" для Украины на Олимпийских играх.

Беленюк победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счетом 5:1.

Спортсмен решил оригинально отметить победу, станцевав на татами гопак.

Спасибо всем. Потому что было действительно очень тяжело. Я извиняюсь за слезы, но это очень приятные чувства. Так сложилось, что этот путь, а особенно его концовка, был очень сложным. Я очень тяжело тренировался, но за три недели до Олимпиады я не знав, буду ли принимать участие. Только вера моего тренера позволила реализовать мою мечту. Спасибо всем за поддержку. Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью.

Он также извинился за слезы и отметил, что это очень приятные ощущения.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро он завоевал серебро, уступив в финальном поединке россиянину Давиту Чакветадзе.

Читайте также, украинские греко-римские борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко смогли выйти в четвертьфинал соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Насибов выиграл в поединке с представителем Дании Фредериком Бьеррехусом, а Коляденко на туше одолела спортсменку из Нигерии.

Кроме того, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг. Он победил в двух схватках - сперва узбека Эльмурата Тасмурадова, а затем армянина Армена Меликяна, и пробился в полуфинал соревнований.

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