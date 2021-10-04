Инцидент произошел на расстоянии около 4,5 миль от берега/ фото: ИА Regnum

Недалеко от побережья американского штата Калифорния произошел разлив нефти из морского нефтедобывающего объекта. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В океан попали около трех тысяч баррелей (около 477 тысяч литров) нефтепродуктов. Столь опасный инцидент произошел на расстоянии около 4,5 миль от берега. Образовалось нефтяное пятно площадью примерно 34 квадратных километров.

Отмечается, что разлив нефти у побережья города Хантингтон-Бич округа Ориндж на юге Калифорнии равнозначен экологической катастрофе. Известно, что береговая охрана "выкачала" из воды 3150 галлонов нефти, и было развернуто заграждения на 5360 футов. В зоне бедствия наблюдается массовая гибель рыбы, а также пострадали птицы.

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Кроме того, в Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

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