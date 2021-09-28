Во вторник, 28 сентября, в Беларуси, на заводе "Нафтан" произошел пожар из-за утечки топлива. Об этом сообщает местное издание Onliner.

Пожарным удалось локализовать огонь.

Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО „Нафтан“ в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием.

Огонь достигает высоты 3 метров. Подразделениям МЧС удалось локализовать пожар.

Как ранее сообщали, в Греции во время тушения лесных пожаров разбился пожарный самолет, спасателя удалось эвакуировать.

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