В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

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Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.

Он отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Вместе с тем, сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный мужчина пытался попасть на затонувший танкер.