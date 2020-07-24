В Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера [ Редактировать ]
В Одессе произошел еще один масштабный разлив топлива из затонувшего танкера "Делфи". Специалисты обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.
Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.
Он отметил, что боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.
Вместе с тем, сейчас танкер готовят к новой попытке подъема. К судну подогнали плавучий кран.
Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный мужчина пытался попасть на затонувший танкер.
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