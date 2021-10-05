Родила в туалете, убила ребенка и умерла: сокрытие беременности обернулось трагедией [ Редактировать ]
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В России произошел жуткий случай. 16-летняя девушка родила в уличном туалете, задушила новорожденного и умерла от потери крови.
Девушка состояла в отношениях с парнем постарше. Спустя некоторое время пара разошлась, а девушка узнала, что беременна. Когда прятать живот оказалось уже невозможно, она рассказала об этом матери. Женщина не стала ставить дочь на учет в женскую консультацию.
23 сентября у девушки начались схватки. Она родила в уличном туалете во дворе дома.
Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся. Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение.
Даже после этого мать не вызвала медиков. Девочка страдала от боли три дня, в итоге она скончалась.
Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно. Но когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в скорую. Однако медики только зафиксировали смерть и сообщили обо всем в полицию.
Полиция проводит проверку.
По некоторым данным, еще во время беременности дочери женщина колола ей препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными - малыш появился на свет в сроке 5–6 месяцев. Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной.
Ранее мы писали о том, как в селе Губкив Ривненского района 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома. Ее с младенцем случайно нашла мать девушки.
Кроме того, женщина родила ребенка на борту американского военного самолета.
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