В России произошел жуткий случай. 16-летняя девушка родила в уличном туалете, задушила новорожденного и умерла от потери крови.

Девушка состояла в отношениях с парнем постарше. Спустя некоторое время пара разошлась, а девушка узнала, что беременна. Когда прятать живот оказалось уже невозможно, она рассказала об этом матери. Женщина не стала ставить дочь на учет в женскую консультацию.

23 сентября у девушки начались схватки. Она родила в уличном туалете во дворе дома.

Родила девочку. Но потом юная мать положила ребенка на подушку лицом вниз, малыш просто задохнулся. Кроху выбросили на улицу. А у самой девочки после родов открылось сильное кровотечение.

Даже после этого мать не вызвала медиков. Девочка страдала от боли три дня, в итоге она скончалась.

Мать подростка просто боялась шумихи, потому скорую не вызвала, пыталась остановить кровотечение самостоятельно. Но когда дочь перестала подавать признаки жизни, женщина позвонила в скорую. Однако медики только зафиксировали смерть и сообщили обо всем в полицию.

Полиция проводит проверку.

По некоторым данным, еще во время беременности дочери женщина колола ей препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными - малыш появился на свет в сроке 5–6 месяцев. Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной.

Ранее мы писали о том, как в селе Губкив Ривненского района 17-летняя девушка родила ребенка на улице возле своего дома. Ее с младенцем случайно нашла мать девушки.

Кроме того, женщина родила ребенка на борту американского военного самолета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.