Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение, 15 погибших [ Редактировать ]
На юге Пакистана произошло землетрясение. В результате по меньшей мере 15 человек погибли.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 баллов, которое повысило предварительную магнитуду с 5,4 балла.
Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), а его эпицентр находился в 102 км к северо-востоку от пакистанского города Кветты.
Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города.
В результате стихии обрушились 1,4 тысячи домов, около 6,4 тысячи зданий были сильно повреждены, однако в целом пострадали почти 29 тысяч
В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса
Как он пояснил, данное решение принято в интересах "повышение управляемости" и с целью сохранения "равновесия между властью"
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар