На юге Пакистана произошло землетрясение. В результате по меньшей мере 15 человек погибли.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 баллов, которое повысило предварительную магнитуду с 5,4 балла.

Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), а его эпицентр находился в 102 км к северо-востоку от пакистанского города Кветты.

Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.