В Греции на острове Крит произошло мощное землетрясение, силой почти 6 баллов по шкале Рихтера. Вследствие сейсмической активности произошли крупные разрушения. Об этом сообщает портал Kathimerini.

Согласно рассказам местных жителей, подземные толчки длились в течение нескольких минут и были ощутимы во всех уголках острова. Известно, что сила землетрясения достигала 5,8 баллов, а эпицентр залегал в 78 километрах от города Ираклион.

Фото: Twitter

Отмечается, что в районе Манолис Фраггакис в связи с землетрясением произошли довольно сильные разрушения. Пострадали храмы, а также инфраструктура. При этом спасатели получили сообщения о том, что два человека оказались в ловушке, в настоящее время проходит спасательная операция.

#Breaking: Just in - At least one person has been confirmed to have died from falling debris in #Heraklion, in #Crete, after a 6.5 magnitude of a earthquake shook the region in #Greece#Κρήτη #σεισμό pic.twitter.com/tWBfWZhNNm