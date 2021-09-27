Землетрясение на Крите: обнародованы жуткие последствия (видео) [ Редактировать ]
В Греции на острове Крит произошло мощное землетрясение, силой почти 6 баллов по шкале Рихтера. Вследствие сейсмической активности произошли крупные разрушения. Об этом сообщает портал Kathimerini.
Согласно рассказам местных жителей, подземные толчки длились в течение нескольких минут и были ощутимы во всех уголках острова. Известно, что сила землетрясения достигала 5,8 баллов, а эпицентр залегал в 78 километрах от города Ираклион.
Фото: Twitter
Отмечается, что в районе Манолис Фраггакис в связи с землетрясением произошли довольно сильные разрушения. Пострадали храмы, а также инфраструктура. При этом спасатели получили сообщения о том, что два человека оказались в ловушке, в настоящее время проходит спасательная операция.
#Breaking: Just in - At least one person has been confirmed to have died from falling debris in #Heraklion, in #Crete, after a 6.5 magnitude of a earthquake shook the region in #Greece#Κρήτη #σεισμό pic.twitter.com/tWBfWZhNNm— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) September 27, 2021
Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.
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За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже шести, а епіцентр розташовувався за 80 кілометрів від міста Іракліон.
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