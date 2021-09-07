Канаду накрыло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде.
По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км, эпицентр находился в 164 км к юго-востоку от районного муниципалитета Китимат.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Читайте также, жертвами мощного землетрясения в Гаити стали не менее 300 человек. Мощные подземные толчки в стране привели к разрушению жилых домов, отелей и церквей, премьер-министр страны после подземных толчков объявил чрезвычайное положение в стране на один месяц.
Кроме того, в Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны, гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров, сообщений о разрушениях не поступало.
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