В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде.

По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км, эпицентр находился в 164 км к юго-востоку от районного муниципалитета Китимат.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Кроме того, в Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны, гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров, сообщений о разрушениях не поступало.

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