На побережье Австралии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
На побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города.
Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Первые подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, в 180 км к востоку от Мельбурна и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры.
Читайте также, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат. очаг залегал на глубине 15 км, эпицентр находился в 164 км к юго-востоку от районного муниципалитета Китимат.
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