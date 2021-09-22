На побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города.

Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Первые подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, в 180 км к востоку от Мельбурна и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры.

Читайте также, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат. очаг залегал на глубине 15 км, эпицентр находился в 164 км к юго-востоку от районного муниципалитета Китимат.