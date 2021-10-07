Рада уволила Дмитрия Разумкова [ Редактировать ]
В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Такое решение поддержали 284 депутата. В то же время "против" проголосовали 74 народных избранника, воздержались - 6.
Отметим, уже сегодня Рада может назначить нового спикера парламента. За такое голосование выступает фракция "Слуга народа".
Главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.
Напомним, 2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе
Как он пояснил, данное решение принято в интересах "повышение управляемости" и с целью сохранения "равновесия между властью"
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о своей отставке во вторник-среду
К главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности
Биржевая цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров