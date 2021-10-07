В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Такое решение поддержали 284 депутата. В то же время "против" проголосовали 74 народных избранника, воздержались - 6.

Читайте также Зеленский уволил Стефанчука

Отметим, уже сегодня Рада может назначить нового спикера парламента. За такое голосование выступает фракция "Слуга народа".

Главным кандидатом на пост нового спикера Рады является Руслан Стефанчук. А Александр Корниенко может занять пост вице-спикера Рады после назначения Стефанчука.

Напомним, 2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.