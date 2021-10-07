Зеленский уволил Стефанчука [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с должности представителя главы государства в Верховной Раде.
Об этом свидетельствует соответствующий указ №522/2021 от 6 октября.
"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.
Напомним, что ранее президент Зеленский подписал новые санкции против России за выборы в Крыму и "ЛДНР".
по теме
Президент Владимир Зеленский обсудил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером вопрос российского газопровода "Северный поток-2"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины
До конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму
Цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители
Ученый получил звание посмертно