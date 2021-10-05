Во вторник, 5 октября, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Об этом стало известно ходе трансляции заседания парламента.

Решение поддержали 240 народных депутатов.

Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє" из-за нарушения регламента Разумковым.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 200 голосов за, 6 против

ОПЗЖ - 0 голосов за, 24 против,

"Европейская солидарность", - 0 за, 27 против,

"Батькивщина", - 0 за, 18 против,

"За майбутнє", - 18 за, 0 против,

"Голос", - 3 за, 10 против,

"Довіра", - 18 за, 1 против.

Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.

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