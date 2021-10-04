В понедельник, 4 сентября, фракция "Слуга народа" собрала около 190 подписей за запуск процедуры отставки Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Об этом сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.

Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдается на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельные вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там еще, кажется, около 15-ти подписей. То есть в целом, там около 190 я видел.

Корниенко считает, что вопрос отставки можно рассмотреть уже на этой неделе, хотя сам Разумков заявил, что регламент такую возможность исключает.

Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.

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