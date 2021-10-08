Германия внесла Украину в список стран высокого риска из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Это означает, что с 10 октября в отношении украинцев будут действовать ограничения на въезд.

Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.

Сообщается, что Украина будет считаться зоной высокого риска для Германии с 00:00 10 октября. Таким образом, въезд в страну для украинцев будет ограничен, особенно для невакцинированных. Их будут пропускать только при "абсолютной необходимости" поездки.

Также на границе остается требование предъявить сертификат о полной вакцинации одной из признанных в Евросоюзе вакцин, справку о выздоровлении и отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, необходимо заполнить въездную форму.

Ранее ученые провели сенсационное исследование, в ходе которого выяснили, что мутация одного из генов приводит к тому, что человеческий организм "вооружается" защитой против коронавирусной инфекции. Изменение в гене OAS1, заключающееся в присоединении жира к белку.

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