Количество зараженных COVID стремительно растет: последняя статистика [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
По состоянию на пятницу, 8 октября, в Украине 16 362 новых случаев коронавируса. За сутки больше всего заражений в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
- госпитализировали - 3526 человек;
- летальных случаев - 241;
- выздоровели - 4720 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 53 211 человек,
- методом ИФА - 10 100 человек,
- экспресс-тестами - 43 558 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Одесской области - 1418,
- Днепропетровской области - 1345,
- Львовской области - 1237,
- Харьковской области - 1025,
- Донецкой области - 949.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 514 005 человек;
- выздоровели - 2 282 482 лица;
- летальных случаев - 58 081.
Ранее ученые провели сенсационное исследование, в ходе которого выяснили, что мутация одного из генов приводит к тому, что человеческий организм "вооружается" защитой против коронавирусной инфекции. Изменение в гене OAS1, заключающееся в присоединении жира к белку.
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