По состоянию на пятницу, 8 октября, в Украине 16 362 новых случаев коронавируса. За сутки больше всего заражений в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

госпитализировали - 3526 человек;

летальных случаев - 241;

выздоровели - 4720 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 53 211 человек,

методом ИФА - 10 100 человек,

экспресс-тестами - 43 558 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Одесской области - 1418,

Днепропетровской области - 1345,

Львовской области - 1237,

Харьковской области - 1025,

Донецкой области - 949.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 514 005 человек;

выздоровели - 2 282 482 лица;

летальных случаев - 58 081.

Ранее ученые провели сенсационное исследование, в ходе которого выяснили, что мутация одного из генов приводит к тому, что человеческий организм "вооружается" защитой против коронавирусной инфекции. Изменение в гене OAS1, заключающееся в присоединении жира к белку.

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