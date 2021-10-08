Курс евро растет второй день подряд [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,47 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне: 30,4768 гривен за евро (+0,039 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4378 гривен за евро.
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