Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,47 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне: 30,4768 гривен за евро (+0,039 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4378 гривен за евро.

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