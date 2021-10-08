Курс доллара вырос после падения - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 26,3515 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 26,3314 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года.
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