Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 26,3515 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 26,3314 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года.

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