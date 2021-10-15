Англия отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов [ Редактировать ]
С 24 октября Англия отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов. Под новые условия попадают те, кто прибывает из стран с низким уровнем эпидемического риска.
Сообщается, что туристы из стран с низким уровнем риска с 24 октября больше не будут сдавать дорогостоящие ПЦР-тесты. В частности, для полностью вакцинированных туристов и большей части иностранцев младше 18 лет достаточно будет сдать экспресс-тест.
"Отказ от дорогостоящего обязательного ПЦР-тестирования будет способствовать развитию индустрии путешествий и станет важным шагом вперед в нормализации международных поездок", - говорится в заявлении государственного секретаря по транспорту Гранта Шаппса.
При этом уточняется, что необходимо делать тест за свои деньги, а не сдавать бесплатный тест, доступный в рамках государственной схемы тестирования и отслеживания.
Отметим, Украина не входит в британский "красный список".
Ранее мы писали о том, что Непал открыл границы для туристов.
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