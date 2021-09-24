Непал открыл границы для туристов [ Редактировать ]
Правительство Непала приняло решение возобновить выдачу виз. Таким образом страна планирует помочь предприятиям, пострадавшим из-за ограничений и закрытия границ.
Непал открыл свои границы для вакцинированных туристов и отменил для них карантинные требования. Вероятно, соседние страны также примут соответствующее решение в ближайшее время, поскольку Индия, Бутан, Бангладеш и остров Шри-Ланка уже больше года закрыты для туристов.
"Возобновление выдачи виз по прибытии направлено на открытие туристического сектора, который является одной из опор экономики Непала", - отметил официальный представитель туризма Тара Нат Адхикари.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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