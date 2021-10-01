В октябре индонезийский остров Бали открывается для иностранных туристов. Об этом заявил министр туризма Сандиага Уно после встречи в Балийском туристическом политехническом институте, сообщает Times of India.

Сначала пандемии Индонезия оставалась одной из самых закрытых для посещений стран.

Согласно официальным данным, двумя дозами вакцины привиты более 70% населения острова, что делает приезд иностранных туристов безопасным для местного населения.

На каких условиях можно будет отдыхать на Бали?

Согласно предварительным отчетам, конкретные даты открытия границы пока не озвучены. Хотя были сообщения о том, что только полностью вакцинированные туристы будут допущены к въезду в пункт назначения и должны будут дополнительно пройти тестирование.

Будет установлен "коридор для путешествий" с несколькими странами. Правительство провинции Бали уже выбрало первые четыре страны, из которых оно будет принимать туристов.

Мы выбрали несколько стран, таких как Россия, Америка, Германия и Англия, чтобы начать реализацию программы "пузырей путешествий", исходя из продолжительности их пребывания на Бали. И посетители из этих стран обычно проводят на острове около двух недель.

Эти страны были выбраны на основании постановлений центрального правительства. Предполагается, что в список попадет и Австралия, когда уровень вакцинации в этой стране достигнет 80%.

По последним данным, около 97% жителей Бали получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 75% жителей людей - вторую дозу. Ожидается, что программа вакцинации завершится в начале октября.

Власти Бали подготовило три отдельные схемы для приема иностранных путешественников:

разрешить туристам доступ на весь остров, если ситуация с COVID будет под контролем;

разрешить туристам посещать только обозначенные "зеленые зоны" - в случае роста числа случаев заболеваемости.

ограничение свободы передвижения туристов в пределах "зеленой зоны", если статистика COVID продолжит расти.

До того, как вновь открыть нашу границу, необходимо подготовиться к худшему сценарию, чтобы предотвратить распространение COVID-19, как в Сингапуре.

Министр туризма Индонезии Сандиаго Уно также отмечал СМИ, что открытие Бали требует осторожности.

Я рекомендую действовать осторожно. Есть новые штаммы (COVID - ред). Нам нужно делать маленькие шажки.

Ранее мы писали о том, что Непал открыл границы для туристов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.