Совместная музыкальная композиция британского исполнителя и композитора Элтона Джона и Дуа Липы "Cold Heart" (Pnau Remix) поднялась на первую строчку британских чартов. Об этом сообщила Official Charts company, отвечающая за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Песня Элтона Джона возглавила британский хит-парад впервые с 2005 года. Успехом 74-летний певец обязан совместной песне "Cold Heart" (Pnau Remix), записанной им совместно с британской певицей албанского происхождения Дуа Липой.

Это восьмой сингл Элтона Джона, который занял первое место в Великобритании, и первый за 16 лет с тех пор, как он принял участие в посмертном сингле 2Pac 2005 года Ghetto Gospel.

​Продажи "Cold Heart" достигли 64 тыс. продаж в чартах, в том числе 5,9 млн потоковых трансляций и 5 тыс. копий ограниченного выпуска CD-сингла.

Выпущенный 13 августа сингл в обработке музыкантов-электронщиков из австралийского трио Pnau сместил с первой строчки хит-парадов песню Эда Ширана "Shivers", которая держалась на вершине почти месяц.

Ранее на этой неделе, когда его песня вошла в десятку самых продаваемых композиций в стране, Элтон Джон также стал первым музыкантом, произведения которого на протяжении шести десятилетий попадали в топ-10 британских музыкальных чартов.

Он установил рекорд, превзойдя достижения Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи, песни которых оказывались в первой десятке британских хит-парадов на протяжении пяти десятилетий.

Синглы Элтона Джона 33 раза входили в топ-10 хит-парадов на его родине и 8 раз оказывались на вершине чартов. Самой популярной стала двойная композиция "Candle In The Wind/Something About The Way You Look Tonight", выпущенная в 1997 году после гибели в ДТП в Париже принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Диск разошелся тиражом в 4,94 млн копий, что сделало его самым продаваемым синглом в истории британской музыкальной индустрии.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Элтон Джон из-за пандемии коронавируса уволил своих музыкантов и отменил прощальный тур.