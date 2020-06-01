Элтон Джон отменил прощальный тур и уволил музыкантов [ Редактировать ]
Известный британский певец и композитор Элтон Джон уволил своих музыкантов. Из-за пандемии коронавируса артисту пришлось отменить прощальный тур, который мог принести ему доход в 60 миллионов фунтов.
Об этом сообщает Daily mail.
"У музыканта было запланировано 34 концерта в рамках тура Farewell Yellow Brick Road. Статус этих мероприятий отложен или отменен. И становится все более вероятным, что все 48 концертов, запланированные с сентября по декабрь, будут отменены", - говорится в сообщении.
Специалисты уверены, что 73-летний Элтон Джон вряд ли получит какую-либо страховую выплату из-за отмененного прощального тура.
Отмечается, что непредвиденные обстоятельства привели к роспуску группы музыкантов, включая гитариста Дэйви Джонстона и барабанщика Найджела Олссона.
Некоторые же утверждают, что артист отправил своих коллег в неоплачиваемый отпуск до тех пор, пока не станет ясно, состоятся ли концерты, запланированные на конец этого года.
Ранее сообщалось, что Элтон Джон потерял голос и признался в страшной болезни.
Также мы писали о том, в Черновцах музыканты и рестораторы устроили концерт-протест.
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