Известный британский певец и композитор Элтон Джон уволил своих музыкантов. Из-за пандемии коронавируса артисту пришлось отменить прощальный тур, который мог принести ему доход в 60 миллионов фунтов.

Об этом сообщает Daily mail.

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"У музыканта было запланировано 34 концерта в рамках тура Farewell Yellow Brick Road. Статус этих мероприятий отложен или отменен. И становится все более вероятным, что все 48 концертов, запланированные с сентября по декабрь, будут отменены", - говорится в сообщении.

Специалисты уверены, что 73-летний Элтон Джон вряд ли получит какую-либо страховую выплату из-за отмененного прощального тура.

Отмечается, что непредвиденные обстоятельства привели к роспуску группы музыкантов, включая гитариста Дэйви Джонстона и барабанщика Найджела Олссона.

Некоторые же утверждают, что артист отправил своих коллег в неоплачиваемый отпуск до тех пор, пока не станет ясно, состоятся ли концерты, запланированные на конец этого года.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон потерял голос и признался в страшной болезни.

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