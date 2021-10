В результате теракта в норвежском городе Конгсберг была убита стрелой из лука бывшая вокалистка британской метал-группы Cradle Of Filth Андреа Меир Хауген. Об этом сообщил в своем Instagram музыкант и бывший коллега Дэни Филт.

Ее будет очень не хватать, и мы выражаем нашу соболезнования ее родным и близким.

Напомним, что в Конгсберге 37-летний местный житель Эспен Андерсен Братен, который недавно принял ислам, начал расстреливать из лука людей. Погибли пятеро, среди жертв оказалась и экс-вокалистка Cradle Of Filth. Злоумышленник был арестован.

Атака в Конгсберге стала рекордной по количеству жертв с 2011 года, когда ультраправый Андерс Брейвик убил 77 человек.

Андреа Небель Хауген (Андреа Мейер) - немецкая певица, писательница, актриса и модель. Была вокалисткой в Cradle Of Filth с 1993 по 1994 год и принимала участие в записи дебютного альбома "The Principle of Evil Made Flesh". Ей было 52 года.

Cradle Of Filth - британская экстрим-метал группа, основанная в 1991 году. В ее творчестве используются мотивы готических романов, легенд и мифов народовмира и современных фильмов ужасов.

На концертах музыканты создают зловещую и мистическую атмосферу с помощью мрачной музыки и текстов, а также сценических костюмов и грима.

Многие православные активисты считают, что творчество группы пропагандирует насилие, жестокость и сатанизм. Общественники также намеревались выйти на пикет перед клубом, где должен был состояться концерт.

Как сообщали "Подробности", в Норвегии объявлен траур из-за жертв террористической атаки.