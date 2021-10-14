Чоловік розстрілював людей з лука у Норвегії [ Редактировать ]
У норвезькому місті Конгсберг чоловік почав стріляти з лука у відвідувачів супермаркету. П'ятеро людей загинули. Ще двоє поранені. Серед постраждалих - поліцейський, який прийшов до крамниці у свій вихідний.
Нападника затримали. Ним виявився 37-річний громадянин Данії. Чому влаштував стрілянину - з'ясовують. Одна з версій поліції - терористична атака.
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