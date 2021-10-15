П'ятеро загиблих і двоє тяжко поранених. Норвегія в жалобі за жертвами нападу, що стався на півдні країни. Просто в центрі маленького містечка - людей убив озброєний луком та стрілами чоловік.

Хто він і чи відомі мотиви нападника - Тетяна Логунова розкаже.

У норвезькому Консбергу на знак скорботи приспущені державні прапори. Від самого ранку містяни несуть квіти до центральної площі.

Ліне, жителька Консберга:

Я хочу висловити співчуття всім жителям міста та цілої Норвегії. Ця трагедія вразила всіх нас.

Трагедія, яка приголомшила Норвегію, сталася напередодні ввечері. Приблизно о сьомій до поліції почали надходити повідомлення: вулицями ходить чоловік з луком та стріляє в людей. Правоохоронці прибули на місце буквально за кілька хвилин. Утім, за цей час лучник встиг убити п'ятьох перехожих і поранити ще двох.

Ейвінд Аас, представник поліції:

Нападника затримали. За нашими даними, він діяв сам. Поки що ми не можемо нічого сказати про його мотиви. Ситуація була і залишається незрозумілою.

Особу лучника вже встановили. Це тридцятисемирічний громадянин Данії, який мешкав у Консбергу. Чоловік був у фокусі поліції - кілька років тому він прийняв іслам і, за даними правоохоронців, був схильний до радикалізму. Своїх жертв, упевнені силовики, стрілець обирав навмання.

Оле Саверуд, представник поліції:

За нашою інформацією, схоже на те, що жертви не були знайомі з нападником.

Свої співчуття родичам та близьким загиблих висловив і новий прем'єр країни, який сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків.

Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії:

Сьогодні, коли я беру на себе відповідальність за країну, я хочу сказати, що усі мої думки про Консберг. Про людей, які втратили близьких, які постраждали, які шоковані цією трагедією.

Поліція вже провела обшуки в помешканні лучника й озвучила основну версію нападу.

Норвезькі силовики вважають, що події у Консбергу були терактом. Саме ця версія наразі є основною. Утім розслідування триває. Слідчі хочуть з'ясувати, якими мотивами керувався стрілок.