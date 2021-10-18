Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов рассказал о том циничном и возмутительном плане власти, который направлен на дискредитацию председателя Политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и нашей партии в целом.

Демонстративно игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, глава государства совершенно безосновательно, не располагая никакими доказательствами и аргументами, допустил якобы существование у Виктора Медведчука гражданства иного государства, кроме украинского. Более того, поправ все нормы морали, Президент Зеленский показал, что любой ценой, нарушая Конституцию и законы Украины, хочет выдворить Медведчука за пределы страны.

Все эти судорожные действия Зеленского свидетельствуют об одном: уголовные дела, сфальсифицированные против председателя Политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь", настолько "шиты белыми нитками", что власть в полной мере осознает, какой неизбежный позорный провал ждет ее если не в украинских судах, то в Европейском суде по правам человека.

Президент Зеленский, погрязший в многочисленных офшорно-коррупционных скандалах, подозреваемый в политических расправах над оппозицией и инакомыслящими, прекрасно понимает: ответственности не избежать. Власть Зеленского, обвиняемую в сотрудничестве с неофашистскими организациями и даже в возможном политическом убийстве соратника по партии, ожидает настоящая катастрофа. И это будет не начало конца, а финальная точка в деятельности этой антинародной власти.

Стремясь оттянуть неизбежный конец, Зеленский пытается ограничить свободу Медведчука, не задумываясь о том, к каким последствиям приведут подобные политические репрессии для мирного процесса в Украине, в частности, в "нормандском формате".

Не вызывает сомнений, что организованное Зеленским незаконное уголовное преследование председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и заявление о возможном обмене Виктора Медведчука, которое является не чем иным, как политической провокацией, ‒ это гвоздь в крышку гроба любых переговоров, демонстративное стремление решать вопросы путем произвола и беззакония, а не диалога.

Да и тот факт, что Президент Зеленский вынужден обращаться с "намеками" к высшему руководству Российской Федерации через украинский телеканал, свидетельствует о полном провале диалога с РФ. Хотя именно диалог должен был стать одной из ключевых задач украинской власти. Впрочем, учитывая интеллектуальный уровень инициатив этой власти, такой итог был вполне предсказуем.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Президента отказаться от инсинуаций и политических спекуляций в отношении Виктора Медведчука и прекратить политическую расправу над председателем Политсовета нашей партии ‒ расправу, при которой сегодня фальсификация уголовных дел перерастает в дешевое политическое шоу Владимира Зеленского.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"