На территории Украины на прошлой неделе изъяли более 200 поддельных COVID-документов и открыли почти сотню уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Спрос на поддельные документы появляется в связи с тем, что для вакцинированных граждан существуют определенные привилегии.

Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Отмечается, что сотрудники полиции в течение прошлой недели провели 35 обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства (70 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов). также была заблокирована работа 2 Telegram-каналов и открыто около 90 уголовных производств за подделку сертификатов.

Читайте также, в Киеве задержали мужчину, организовавшего продажу поддельных коронавирусных-сертификатов. За один такой документ он требовал 250 евро, злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Кроме того, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь границу с Польшей с поддельными паспортами. Мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы.

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