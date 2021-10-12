В Киеве задержали мужчину, организовавшего продажу поддельных коронавирусных-сертификатов. За один такой документ он требовал 250 евро. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что злоумышленник находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

После чего, формировать так называемый "сертификат" ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы. Сообщницы вносили недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты.

Правоохранители провели обыски по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного и изъяли: черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другую документацию, подтверждающую противоправную деятельность сообщников.

Начато уголовное производство по части третьей статьи 358 УК.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. По деятельности медицинских работников - решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

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Кроме того, в Днепропетровской области медработница продавала поддельные COVID-сертификаты. За псевдовакцинацию заказчики платили около 6 тысяч гривен, сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников.

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