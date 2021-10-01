Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь границу с Польшей с поддельными паспортами. Об этом сообщает zaxid.net.

Мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, после чего скачал его и внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача.

Затем он попытался пересечь границу с Польшей, но пограничники выявили подделку и задержали его. Суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен.

В другом деле работница АЗС "БРСМ" в Хмельницком тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами клиники "Мирамед", внесла свои данные и подделала подпись врача. Ее задержали при пересечении границы с Пльшей, суд также оштрафовал ее на 850 гривен.

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