В городе Городенка Ивано-Франковской области пес с бешенством покусал свою хозяйку. Об этом сообщает областное управление Госпродпотребслужбы.

Ивано-Франковской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы выявлено бешенство собаки, которая принадлежала гражданину (собака нанесла укус хозяйке) г. Городенка Городенковской ОТГ Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Из-за бешенства часть Городенки (около 15 улиц) закрыли на карантин. Из-за этого в городе проводятся мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.

По словам председателя Городенковской ОТГ Богдана Кобылянского, укушенная женщина находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение.

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Напомним, что бешенство - смертельное инфекционное заболевание. Человек может заразиться не только через укус, но и при попадании слюны в ранку. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. Болезнь поражает центральную нервную систему, сопровождается параличом шейных мышц, водобоязнью и повышенным слюноотделением.

При укусе подозрительного животного следует немедленно промыть ранку водой с мылом и обратиться к медикам. Бешенство всегда заканчивается смертью человека, спасти может только курс прививок.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в середине июня под Киевом из-за бешеного кота на карантин закрыли 11 сел.