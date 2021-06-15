В Киевской области из-за бездомного кота с бешенством на карантин закрыли 11 сел под Белой Церковью. Об этом сообщает Белоцерковская райогосадминистрация.

Карантин объявлен на территории сел: Глыбочка, Пилипча, Городище, Бакалы, Малая Ольшанка, Сорокотяги, Малая Сквирка, Фесюры, Фастовка, Коржовка и Щербаки. А также на территории охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации "Охотники и Рыболовы" и ООО "Зеленый Гай".

Ограничения введены из-за подтверждения диагноза "бешенство" у бездомного кота, который обитал в селе Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района. Его решила забрать домой местная жительница, однако питомец начал кусаться и странно себя вести.

9 июня животное погибло. Хозяйка заподозрила неладное и обратилась к медикам, которые провели анализы и подтвердили ее догадки - бешенство.

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Напомним, что бешенство - острое инфекционное заболевание. Человек может заразиться не только через укус, но и при попадании слюны в ранку. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. Болезнь поражает центральную нервную систему, сопровождается параличом шейных мышц, водобоязнью и повышенным слюноотделением.

Первый признак бешенства у котов - вялость, переходящая в отчужденность. Питомец плохо ест, чересчур испуган и раздражителен, будет заглатывать несъедобные предметы (от камней до соломы). Явный признак бешенства - отвисание челюсти и паралич конечностей.

При укусе подозрительного животного следует немедленно промыть ранку водой с мылом и обратиться к медикам. Бешенство всегда заканчивается смертью человека, спасти может только курс прививок.

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