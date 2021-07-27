В селе Червоне Поле Бердянского района Запорожской области ввели карантин из-за бешенства у животного. Об этом сообщает Бердянская райгосадминистрация.

Причиной карантина стал бродячий кот, напавший на людей. Инцидент произошел 18 июля. По словам хозяйки, во двор забежал приблудный кот, который укусил ее, после чего набросился на ее мужа и оцарапал. После этого мужчина убил кота. Как оказалось, перед этим кот покусал еще двух соседей.

Пострадавшие обратились в Бердянскую горбольницу, а медики сообщили о происшествии ветеринарам. Лабораторные исследования показали, что у погибшего животного было бешенство. Пострадавшие люди находятся на антирабическом лечении.

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В Червоном Поле против бешенства привили местных котов (135) и собак (108), а также крупный (47) и мелкий рогатый скот (13).

Тем временем в соседнем с Червоным Полем селе Новомихайливка, где были зафиксированы бешеные собаки, карантин уже сняли.

Напомним, что бешенство - острое инфекционное заболевание. Человек может заразиться не только через укус, но и при попадании слюны в ранку. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. Болезнь поражает центральную нервную систему, сопровождается параличом шейных мышц, водобоязнью и повышенным слюноотделением.

Первый признак бешенства у котов - вялость, переходящая в отчужденность. Питомец плохо ест, чересчур испуган и раздражителен, будет заглатывать несъедобные предметы (от камней до соломы). Явный признак бешенства - отвисание челюсти и паралич конечностей.

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При укусе подозрительного животного следует немедленно промыть ранку водой с мылом и обратиться к медикам. Бешенство всегда заканчивается смертью человека, спасти может только курс прививок.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в середине июня под Киевом из-за бешеного кота на карантин закрыли 11 сел.