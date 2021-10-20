В Японии произошло извержение вулкана [ Редактировать ]
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Вследствие чего столб густого дыма поднялся на высоту 3500 метров. Об этом сообщает Kyodo News.
Местные власти заявили, что пока нет никакой информации о пострадавших или погибших, сейчас работают над эвакуацией альпинистов на горе. Главное метеорологическое управление Японии сегодня зафиксировало извержение в 11:43 по местному времени в кратере Накадаке,
Вместе с тем были зафиксированы выбросы вулканических камней на расстояние 1 километра и жителей предупредили о возможных выбросах до 2 км.
Сейчас в регионе объявлен 3 уровень вулканической опасности по 5-балльной шкале, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.
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Кроме того, на Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа. Он является одним из самых больших и активных вулканов планеты, извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы", он не представляет угрозы жилым домам.
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