На Гавайях начал извергать лаву вулкан Килауэа. Он является одним из самых больших и активных вулканов планеты.

В кратере Халемаумау на вершине вулкана началось извержение. На кадрах видны фонтаны из лавы и облака вулканического газа.

Извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.

Ранее мы писали, что власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Кроме того, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.