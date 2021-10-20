На территории водохранилища, которое находится вдоль границы украино-молдавской границы в Одесской области, был сооружен незаконный "спиртопровод", длинна которого достигает 2 километров. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Таким образом, полиэтиленовая труба диаметром 32 миллиметра пролегала через Кучурганское водохранилище. Известно, что в ходе проверки помещения, куда вела труба, были найдены емкости, объемом 2 тысячи литров.

Конструкцию, скорее всего, контрабандисты планировали использовать для нелегальной переправки спирта. Кроме этого, во время проверки помещения правоохранители обнаружили две пустые емкости объемом по 2000 л каждая для возможного хранения незаконно переправленной жидкости.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по делу, а также занимаются установлением причастных лиц.

Ранее мы писали, что пограничники обнаружили на дне Кучурганского водохранилища в Одесской области полиэтиленовую трубу, через которую производилась контрабанда спирта на территорию Молдавии. Конец трубопровода находился рядом с Кучурганской дамбой.

Кроме того, в Харькове сотрудники полиции обнаружили неожиданное зрелище - гараж, в котором незаконно разливали спирт. Открыто уголовное производство по статье о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров.

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