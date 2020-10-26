На украино-молдавской границе нашли глубоководный спиртопровод (видео) [ Редактировать ]
Пограничники обнаружили на дне Кучурганского водохранилища в Одесской области полиэтиленовую трубу, через которую производилась контрабанда спирта на территорию Молдавии. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Конец трубопровода будет находится рядом с Кучурганской дамбой.
Отмечается, что сотрудники погранслужбы занимаются демонтажем конструкции. В дальнейшем ним займутся сотрудники одесской таможни.
Ранее мы писали, что в Одессе пограничники перехватили контрабанду кокаина на 125 килограмм. "Темными" делами занималась группа граждан Израиля.
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