Пограничники обнаружили на дне Кучурганского водохранилища в Одесской области полиэтиленовую трубу, через которую производилась контрабанда спирта на территорию Молдавии. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Конец трубопровода будет находится рядом с Кучурганской дамбой.

Отмечается, что сотрудники погранслужбы занимаются демонтажем конструкции. В дальнейшем ним займутся сотрудники одесской таможни.

Ранее мы писали, что в Одессе пограничники перехватили контрабанду кокаина на 125 килограмм. "Темными" делами занималась группа граждан Израиля.