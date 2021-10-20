На трассе "Киев-Одесса" на территории Одесской области легковой автомобиль на скорости "влетел" в грузовик. В результате аварии есть травмированные и погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда автомобиль Volkswagen, двигаясь в условиях тумана в направлении Одессы, врезался в попутный тягач DAF, вследствие чего транспортные средства остановились посреди дороги.

Следом подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на проезжей части. В это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд DAF, водитель которого допустил столкновение с другими транспортными средствами, в результате чего произошло их возгорание.

Отмечается, что страшная авария унесла жизни пассажирки автомобиля Volkswagen, а также водитель грузовика, при этом в настоящее время правоохранители устанавливают личность третьей жертвы. Известно, что в медучреждения госпитализировали, среди остальных, и подростков в возрасте 15 и 16 лет. Сейчас проводится расследование происшествия.

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