Под Львовом в ДТП с военным грузовиком погибла супружеская пара (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области автомобиль Volkswagen Caddy врезался в военный грузовик, в результате чего погибла супружеская пара. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Авария произошла на автодороге Н-02 Львов-Тернополь около села Митулин Золочевской ОТГ. Водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик "Урал 4320", которым управлял 41-летний военнослужащий ВСУ.
В ДТП погибла семейная пара, которая была в иномарке - жители села Вороняки Золочевской ОТГ (1960 и 1961 г.р.).
Как сообщает полиция Львовской области, по факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ - "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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