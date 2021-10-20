Во Львовской области автомобиль Volkswagen Caddy врезался в военный грузовик, в результате чего погибла супружеская пара. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.



Авария произошла на автодороге Н-02 Львов-Тернополь около села Митулин Золочевской ОТГ. Водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик "Урал 4320", которым управлял 41-летний военнослужащий ВСУ.

В ДТП погибла семейная пара, которая была в иномарке - жители села Вороняки Золочевской ОТГ (1960 и 1961 г.р.).

Как сообщает полиция Львовской области, по факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ - "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, что утром 20 октября на трассе Киев-Одесса произошло массовое ДТП. Вблизи поселка Любашевка столкнулись два грузовика и три легковушки, в результате чего погибли три человека.