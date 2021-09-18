В Сумской области неподалеку от населенного пункта Штеповка произошло столкновение легковушки и многотонного грузовика, вследствие которого есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Страшная авария произошла ночью. По предварительным данным, водитель транспортного средства Toyota Highlander не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который перевозил трейлер. В результате трагедии погибли 2 человека.

В результате столкновения, три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливают прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

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Кроме того, возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. В результате ДТП водителя "Audi" с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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